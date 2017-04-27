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27 Nisan 2017 Perşembe 06:42

Sancaktepe'de fabrikada yangın: Alevler güçlükle söndürüldü

Sancaktepe’de otel malzemelerinin üretildiği fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sancaktepe'de fabrikada yangın: Alevler güçlükle söndürüldü
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İstanbul Sancaktepe, Yunus Emre Mahallesi, Bizim Sokak üzerinde çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan fabrikanın elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenidoğan, Ümraniye, Kartal, Kavacık, Sultanbeyli İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmasının ardından fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın bulunduğu sokağın girişleri kapatılırken çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın nedeniyle vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.
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