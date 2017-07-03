Sancaktepe'de soyguncular vurularak yakalandı

POLİS ONLARI TAKİP EDİYORDU

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

İstansul Sancaktepe'de silahlı gaspçıların son günlerde artması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin aldığı önlemler işe yaradı. Sigara taşıma aracını soymaya kalkan soyguncular silahlı çatışla ile yakalandı. Daha önce bir silahlı soygunda bir kişi ölmüştü.Sancaktepe'de, sigara taşıyan aracı soyma girişiminde bulunan kişilerin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 4 kişi polis tarafından yaralı olarak yakalandıİstanbul'da bir kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununun ardından, sabah saatlerinde Sancaktepe'de bir sigara satış arabasını soymaya çalışan 5 kişilik gasp çetesi polisle girdiği çatışmanın ardından yakalanmıştı. 4'ü yaralı yakalanan şüphelilerden 2'sinin cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda suçtan polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'daki birçok gasp olayının faili olduğu belirtilirken şüphelilerin hastanedeki tedavisi sürüyor.DHA'nın haberine göre; Ataşehir'de geçtiğimiz Mart ayı içinde meydana gelen olayda kar maskeli ve pompalı tüfekli bir çete kuyumcu dükkanını soymaya çalışmıştı. Soygun sırasında kuyumcu ile soyguncular arasında arbede çıkmıştı. Soyguncuların açtığı ateşle iki kişi yaralanırken, Adil Bozdemir adlı kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce şüphelilerin kullandığı araçların plakasını ardından da kimliklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için başlatılan takip sırasında, çetenin yeni bir eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde bir sigara satış arabasını soymaya çalışan şüphelilere polis müdahale etti. Karşılarında polisi görünce ellerindeki gasp sigara paketlerini atarak kaçmaya çalışan şüpheliler bir yandan da polise ateş etmeye başladı. Bunun üzerine "Dur" ihtarı yapan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şahısların ateşi sürdürmesi üzerine çatışmaya girdi. Açılan ateş sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü yaralı olarak yakalandı, iki tabanca ele geçirildi.Polisle girdikleri silahlı çatışma sonucu yakalanan şüphelilerin adeta suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler arasında bulunan M.A.(38) ile A.S.(42)'nin cezaevi firarisi oldukları belirlendi. Bu şüphelilerin ayrıca tehdit, yağma, aile içi şiddet, kuyumcu soygunu suçlarından polise geliş kayıtları olduğu ve arandıkları ortaya çıktı. Şüpheliler arasında bulunan S.P.(28)'in resmi belgede sahtecilik suçundan, G.Ş.(37)'nin 6 adet kuyumcu soygunu, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Bir diğer şüpheli O.Y.(35) in ise uyuşturucu kullanmak, tehdit gibi 6 ayrı suçtan polis tarafından daha önceden gözaltına alındığı ortaya çıktı.Yetkililer yakalanan şüphelilerin İstanbul içinde meydana gelen bir çok silahlı gasp olayının faili olduklarının tespit edildiğini, karıştıkları olayların belirlenmesi için araştırmalar devam ettiğini söylediler. Öte yandan şüphelilerle ilgili ele geçen iki adet tabancanın başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal polis laboratuvarında incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden 4'ünün hastanede tedavilerinin sürdüğü, yara almadan yakalanan şüpheli A.S.'nin ise Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındığı öğrenildi.