Şanlıurfa'da 2 canlı bomba yakalandı.

İstanbul’da eylem yapmak isteyen 2 canlı bomba yakalandı.

Suriye Haseki ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi yapmak amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist yakalandı.Yakalanan 5 teröristten 2’sinin canlı bomba olduğu ve Ceylanpınar İlçe merkezinde resmi kurumlar ile istanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Çırçıp Deresi Mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 5 teröristen 2’sini canlı bomba olduğu tespit edildi.Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye’nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve eylem yapacakları mühimmatları Türkiye’den temin edecekleri belirtildi.