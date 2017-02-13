Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı

POLİS 25 SAAT DİL DÖKTÜ

Ailesini elinde silahla rehin alan cezaevi firarisi tam 29 saat sonra etkisiz hale getirildi. İlaçlı meyve suyu ile uyutulan zanlı polisin operasyonuyla yakalandı.Şanlıurfa’da dün gece başlayan rehine krizi 29 saatin ardından polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla son buldu.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da dün gece saat 21.00 sıralarında başlayan rehine krizi 29 saat sonra son buldu. Çocukları cezaevi firarisi babanın elinden kurtaran polisler, operasyon için düğmeye bastı. Gece saat 01.00 sıralarında zanlıya ilaçlı meyve suyu veren polisler, zanlının kendisinden geçmesi üzerine operasyon düzenledi.Polisler, Osman B.’nin ilacın etkisiyle uyumaya başlaması üzerine arka camı kırıp elindeki tüfeği aldı. Diğer polisler de zanlıyı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Araçtan çıkarılan Osman B. ve eşi Gülşah, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin operasyonu sonucu rehine krizi yaklaşık 29 saat sonra son buldu.Şanlıurfa’da dün gece başlayan rehine krizinde 25 saat geride kaldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da dün gece saat 21.00 sıralarında başlayan rehine krizinde 25 saat geride kaldı. Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve dün gece polise yakalanacağını anlayınca eşini ve 4 çocuğunu arabada rehin alan Osman B.’yi ikna etme çabaları devam ediyor. Saat 16.00’da çocukları İbrahim ve Nurşah B.’yi serbest bırakan şahıs, eşi Gülşah ve çocukları Enes ile Gökmen B.’yi rehin tutmaya devam ediyor. Şahsı ikna etmek için polislerle birlikte ailesi de yoğun bir çaba sarf ediyor.