﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Mart 2017 Pazar 21:17

Şanlıurfa'da Suriyeli'ler kimlik soran polise saldırdı, şehir karıştı

Suriyeli iki şüpheliye kimlik soran polislere saldırı. Polise yönelik saldırıya tanık olan vatandaşlar galeyena geldi. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ait iş yeri taşlandı. Şehirde gerginlik sürüyor

Şanlıurfa'da Suriyeli'ler kimlik soran polise saldırdı, şehir karıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Şanlıurfa'da Suriyeli'ler kimlik soran polise saldırdı, şehir karıştı


Polisin şüphe üzerine durdurararak kimlik sorduğu iki Suriyeli Polise saldırınca olaylar patlak verdi.. Şanlıurfa’da, polisin şüphe üzerine kimlik istediği Suriyeli iki gencin direnmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar, Suriyelilerin bulunduğu işyerlerine taşlarla saldırdı. 1 polis yaralanırken Suriyeli 2 genç ise gözaltına alındı. Polis yaptığı açıklamada ise, saldırganın Türk vatandaşı olduğunu duyurdu, ancak vatandaşları ikna edemedi.




Son  Dakika Haberler

ŞEHİR MERKEZİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olay, akşam saatlerinde Haşimiye Meydanında meydana geldi. Kent merkezinde şüpheli şahıs ve yabancılara yönelik uygulama yapan polis, Suriyeli uyruklu şüpheli 2 gencin üst aramasını yapıp kimlik istedi. Bu sırada kimlikleri olmadığı ileri sürülen Suriyeliler, polisle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyümesi üzerine polise mukavemette bulunan ve bir polisin yaralanmasına neden olan Suriyelileri gören bir grup Şanlıurfalı, duruma tepki gösterdi. Kısa sürede olay yerinde toplanan onlarca vatandaş polislere zorluk gösteren Suriyeliler tepki gösterip linç etmeye kalkıştı. Yaşanan arbedede polis, öfkeli kalabalığın arasında Suriyeli gençleri güçlükle çıkartıp bir fırında koruma altına aldı. Olay yerine takviye çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle birlikte Suriyeliler zırhlı araçlara konularak polis merkezine götürüldü.
Bu arada yaşananlar kısa sürede kent merkezinde duyulması üzerine toplanan vatandaşlar, "Suriyeli istemiyoruz" sloganlarını atıp Suriyelilere ait işyerlerini taşlayarak zarar verdi. Gerginliğin devam ettiği olaylar nedeniyle polis güvenlik önlemleri artırdı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika Haberler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekova'da operasyon; 22 terörist öldürüldü Yüksekova'da operasyon; 22 terörist öldürüldü
Üst geçit dururken, yoldan geçen iki kadın kazada öldü Üst geçit dururken, yoldan geçen iki kadın kazada...
İzmir Torbalı'da taksiye silahlı saldırı, 2 ölü var İzmir Torbalı'da taksiye silahlı saldırı,...
Van'da Türk bayrağına saldıran alçağa vatandaşlardan sopa Van'da Türk bayrağına saldıran alçağa vatandaşlardan...
Unkapanı Köprüsü'nde can pazarı Unkapanı Köprüsü'nde can pazarı
Konya'da fuhuş operasyonu; Boş arsalarda fuhuş yapmışlar Konya'da fuhuş operasyonu; Boş arsalarda fuhuş...
Yukarı Çık

Yüksekova'da operasyon; 22 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da 22 terörist etkisiz hale...

Haberi Oku