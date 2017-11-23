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Sapık cinci hoca, genç kızı babasının yanında taciz etmiş

Konya'da geçtiğimiz yıl kaza geçiren genç bir kızın iyileşmeyen kırıkları için götürüldüğü cinci hoca sapık çıktı. Genç kızın ve babasının gözlerini bantlayan M,Ş adlı sapık, evinde genç kıza elle sarkıntılık yaptı,.

Sapık cinci hoca, genç kızı babasının yanında taciz etmiş

Konya'da geçtiğimiz yıl kaza geçiren genç bir kızın iyileşmeyen kırıkları için götürüldüğü cinci hoca sapık çıktı. Genç kızın ve babasının gözlerini bantlayan M,Ş adlı sapık, evinde genç kıza elle sarkıntılık yaptı,.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:11
Sapık cinci hoca, genç kızı babasının yanında taciz etmiş

Sapık cinci hoca, genç kızı babasının yanında taciz etmiş


Konya'da 17 yaşındaki A.G., geçirdiği trafik kazası sonucu omuz ve bacaklarında oluşan ağrıları gidermek için babasıyla, kırık- çıkıkları tedavi ettiği öne sürülen M.Ş.'nin (55) yanına gitti. Tedavi bahanesiyle genç kız ve babasının gözlerini bantlayan M.Ş., "Sana cin musallat olmuş" diyerek A.G.'ye tacizde bulundu. Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan M.Ş. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 26 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen Mart ayında meydana geldi. Geçen yıl geçirdiği bir trafik kazası ardından omuz ve bacaklarında ağrı oluşan A.G., daha önce babasının da gittiği kırık ve çıkıkları tedavi ettiği öne sürülen M.Ş.'nin evine gitti. Muayene sırasında A.G,.’nin yanına giden M.Ş. iddiaya göre, "Seni çok bunaltmışlar. Çok korkmuşsun" diyerek ailesinin yanında genç kızın vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak elle tacizde bulundu. A.G.’nin rahatsız olması üzerine aileye bir hafta sonra tekrar gelmelerini söyleyerek evden gönderdi. Bir hafta sonra babasıyla eve gelen A.G.,'yi yine elle taciz ettiği ileri sürülen M.Ş., genç kıza cinlerin musallat olduğu iddiasını yineledi. M.Ş., A.G.'ye ilaç verip, eline aldığı enjektör ile vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak muayene ediyormuş gibi yaptı. Rahatsız olan A.G., tepki gösterince, ‘İçine giren cinleri çıkarmak için yapıyorum’ diyerek kendisini savundu. Daha sonra aileyi yine bir hafta sonra yeniden gelmeleri için evden uğurladı.

'CİNDEN KORKARSINIZ' DİYEREK BABA-KIZIN GÖZLERİNİ BANTLADI

Sözde kırık- çıkık tedavi eden M.Ş., bir hafta sonra yine evine gelen A.G.,'nin anne ve babasını "Cin çıkaracağım. Siz korkarsınız. Odadan çıkın" diyerek yanlarından uzaklaştırmak istedi. Ancak, baba Z.G. çıkmak istemedi ve odada kaldı. M.Ş. bunun üzerine "Korkarsınız. Gözlerinizi bağlamam lazım" diyerek baba ve kızın gözlerini plasterle bantladı. Daha sonra elini A.G.'nin kıyafetlerinden içeriye sokarak elle taciz eden M.Ş., dua okuyormuş gibi mırıldanarak eylemine devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren sözde tedavi ardından A.G.,'yi çay hazırlaması için mutfağa gönderdi. Peşinden de kendisi mutfağa giden M.Ş., ‘Bana eş olur musun?’ diyerek tacizine devam etti. Yaşanan olaylardan rahatsız olan A.G. ailesine gitmek istediğini söyleyerek evden ayrıldı.

26 YIL HAPSİ İSTENDİ

M.Ş.’nin evine olanların şifa amacı taşımadığını anlayan A.G. bir süre sonra durumu ailesine anlattı. Ailenin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen hafta Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan M.Ş. duruşmada cinsel bir amacı olmadığını ve evlenme teklif ettiğinin doğru olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Cumhuriyet Savcısı ise verdiği esasa ilişkin gönüşünde M.Ş. hakkında 26 yıl hapis cezası istedi. Duruşma M.Ş.’nin savunmasını hazırlaması için ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Sapık Cinci Hoca
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