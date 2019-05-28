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Sapıklığın böylesi görülmedi, zihinsel engelli kıza saldırdı

Kadınlara, çocuklara, korunmaya muhtaç engellilere yönelik akıl almaz cinsel saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yüzde 90 zihinsel engelli kıza evinin penceresine çıkarak sarkıntılık yapan sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sapıklığın böylesi görülmedi, zihinsel engelli kıza saldırdı

Kadınlara, çocuklara, korunmaya muhtaç engellilere yönelik akıl almaz cinsel saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yüzde 90 zihinsel engelli kıza evinin penceresine çıkarak sarkıntılık yapan sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Mayıs 2019 Salı 11:56
Sapıklığın böylesi görülmedi, zihinsel engelli kıza saldırdı

Sapıklığın böylesi görülmedi, zihinsel engelli kıza saldırdı

İstanbul Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli kız, evinin penceresinde oturduğu sırada pencereden tırmanarak zorla öpen sapkının görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.

Sarkıntılığın sapkınlığın böylesi görülmedi. Evinin penceresi önünde oturan zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı. Sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. 

PENCEREYE TIRMANARAK ÇIKTI VE 

Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öptüğü ve cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli E.Y., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü (26 Mayıs 2019) sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren şahıs, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu. 

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi. 

Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelinin aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. 

'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.Y., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli E.Y. hakkında "kasten öldürme" den suç kaydı olduğu öğrenildi. 

Şüpheli E.Y.’nin engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıs arabayla sokağa geliyor. Genç kıza el kol hareketi yapan şahıs bir ara cinsel organının kıza gösteriyor. Ardından şahıs pantolonunu düzelterek sokaktan ayrılıyor. 


 

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