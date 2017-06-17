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17 Haziran 2017 Cumartesi 13:56

Sarallar çetesi çökertildi; Ümit Saral Trabzon'da yakalandı

İstanbul Güngören'de Şirinler çetesi üyesi 1 kişinin öldürüldüğü, 2'si çete üyesi 8 kişinin yaralandığı kaleşnikoflu saldırıya karışan 15 kişi adliyeye çıkarıldı. Çete üyeleri 6 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Sarallar çetesi çökertildi; Ümit Saral Trabzon'da yakalandı
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Sarallar çetesi çökertildi; Ümit Saral Trabzon'da yakalandı

İstanbul Organize Suçlar Bürosu, 6 kişinin öldürülmesi olayının zanlılarının da aralarında bulunduğu Sarallar Çetesi'ni çökertti. Çetenin elebaşı Ümit Saral Trabzon'da yakalandı. Çok sayıda kişinin yaralanması ve ölümüne neden olan kanlı saldırı emrini bizzat Ümit Saral'ın verdiği iddia ediliyor.

GÜNGÖREN SALDIRISINI DA BUNLAR YAPMIŞ

İstanbul Güngören'de Şirinler çetesi üyesi 1 kişinin öldürüldüğü, 2'si çete üyesi 8 kişinin yaralandığı kaleşnikoflu saldırıya karışan 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. 6 kişinin ölümünden, 15 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan grubun elebaşı Ümit Saral da Trabzon'da yakalandı.

ÇETELER ARASI ÇATIŞMADA 6 KİŞİ ÖLMÜŞ

Polisin tespitlerine göre; Ümit Saral'ın yönettiği suç örgütü, geçen yıl Temmuz ayında Hakan Koyuncu'nun öldürülmesi olayına karıştı. 24 Ağustos'ta Şirinler çetesinin elebaşı Kenan Şirin öldürüldü. Kasım 2016'da Rize İkizdere'de bir kahvehane tarandı. Şirinler çetesinin hedef alındığı bu saldırıda vatandaşların da arasında bulunduğu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Geçen Şubat ayında ise Murat Ahretlikoğlu Esenyurt'ta bir inşaat firmasında çete üyelerince silahla yaralandı.
Edinilen göre, Güngören'de 3 Haziran 2017 akşamı Sarallar grubu tarafından Şirinler grubuna düzenlenen saldırıda, Şirinler çetesi üyesi 1 kişi ölmuş, 2'si çete üyesi 8 kişi de yaralanmıştı. Çatışmanın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Ekipler art arda düzenlenen iki operasyonla önce saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi, ardından da 11 çete üyesini yakaladı.

TRABZON'DA YAKALANDI

Organize polisinin yaptığı çalışmada saldırı talimatını Ümit Saral'ın verdiği ve Trabzon'da olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Trabzon polisiyle düzenlenen ortak operasyonla Ümit Saral yakalandı. Gruba yönelik 3 operasyonda, Güngören'de kullanılan 2 kalaşnikof ve 4 tabanca da dahil olmak üzere 7 kaleşnikof, 1 el bombası, 8 tabanca, çok sayıda mermi, sahte kimlikler ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 15 kişi Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

 
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Sarallar çetesiÜmit Saral
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