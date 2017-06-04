Sarallar çetesine operasyon; Güngören saldırısı zanlıları yakalandı

GÖZALTINA ALINANLARIN 4'Ü GÜNGÖREN'DEKİ SALDIRIYA KARIŞMIŞ

İstanbul Güngören'de 7 kişinin yaralandığı, bir kişinin can verdiği olaya adı karışan 15 şüpheli yakalandı.Güngören'de 'Şirinler' isimli çeteye otomatik silahlarla saldıran Saral çetesi üyesi 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, olayda kullanıldığı belirlenen 2 Kaleşnikof silah ve 2 tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan Saral çetesi üyesi 15 zanlıdan 4'ünün Güngören'deki kanlı saldırıya karıştığı belirlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan 15 kişinin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi. Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ne dün akşam otomobil ile gelen kişiler, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen başka bir grubun üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açmış, çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralanırken, 1 kişi yaşamını yitirmişti.