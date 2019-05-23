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Sarar Ailesi'ni Moldovalı kadın çalışan tuzağa düşürmüş

Eskişehir'de Sarar Ailesi'ni rehinecilerin tuzağına düşüren iki kişinin sorgularında polis çok önemli bilgilere ulaştı...

Sarar Ailesi'ni Moldovalı kadın çalışan tuzağa düşürmüş

Eskişehir'de Sarar Ailesi'ni rehinecilerin tuzağına düşüren iki kişinin sorgularında polis çok önemli bilgilere ulaştı...

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:12
Sarar Ailesi'ni Moldovalı kadın çalışan tuzağa düşürmüş

Sarar Ailesi'ni Moldovalı kadın çalışan tuzağa düşürmüş

Türk tekstil sektörünün tanınmış isimlerinden Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın rehin alınması olayını gerçekleştiren saldırganları, Moldovalı eski kadın personel yönlendirmiş..


Eskişehir, Ankara ve İstanbul polis teşkilatını peşinde koşturan, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı rehine çetesinin en önemli elemanı Moldovalı kadın çıktı. Sarar ailesini tuzağa düşüren üç kişilik çeteye kimlerin yardım ettiği konusunda polis ekiplerinin çalışması halen devam ediyor.

TELEFONLA ARAYIP BİLGİ ALMIŞLAR

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftine yönelik silahlı soygun soruşturmasında gözaltına alınan Moldova uyruklu Iulia Dragusan (34) tutuklandı. Mahkmede kendisini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Iulia Dragusan'nın 'Beni sadece arayıp bilgi aldılar. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum' dediği belirtildi. Iulia Dragusan'ın, tutuklama kararını duyunca gözyaşı döktüğü öğrenildi.


Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftine yönelik silahlı soygun soruşturmasında gözaltına alınan Moldova uyruklu Iulia Dragusan (34) ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan Ali Y. (32), savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Savcılıkça Moldovalı Iulia Dragusan'ın tutuklanması, Ali Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Mahkemede yeniden ifadesi alınan şüphelilerden Iulia Dragusan tutuklandı, Ali Y. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARAR AİLESİYLE 1 YIL ÇALIŞMIŞ

Iulia Dragusan’ın, 2014'te 1 yıl süreyle Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın yanında çalıştığı, Moldovalı çetenin kendisiyle telefonda irtibat kurarak, evle ilgili geniş bilgi aldığı ortaya çıktı. Mahkmede kendisini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Iulia Dragusan'nın 'Beni sadece arayıp bilgi aldılar. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum' dediği belirtildi. Iulia Dragusan'ın, tutuklama kararını duyunca gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Son Güncelleme: 23.05.2019 00:18
Anahtar Kelimeler:
Sarar Şirketler GrubuCemalettin SararIulia Dragusan
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