Sarhoş sürücü polisten kaçarken İmam Hatip inşaatına girdi

Polis denetiminden kaçmak isteyen alkollü sürücü inşaatı devam eden İmam Hatip lisesine girdi.Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü(40) 16 LLV 14 plakalı aracıyla Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı.Ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden kaçmaya devam eden Elgörmüş, Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Kaymakamlığının bulunduğu 7. Mercan Sokak'a girdi. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Elgörmüş, sokağın sonundaki yapımı devam eden'nin inşaatına girdi.Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu için polislerden kaçtığını söylediği öğrenildi.