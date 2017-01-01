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01 Ocak 2017 Pazar 17:41

Sarıyer'de camide namaz kılanlar tüfekle saldırı

Sarıyer'de camide namaz kılan vatandaşlara tüfekli saldırı. Saldırıyı yapan 15 yaşındaki gencin, babasına kızarak evdeki av tüfeği kullanarak düzenlediği ortaya çıktı.

Sarıyer'de camide namaz kılanlar tüfekle saldırı
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Sarıyer'de camide namaz kılanlar tüfekle saldırı

Türkiye Beşiktaş Reina'da düzenlenen terörist saldırıda hayatını kaybedenlerin yasını tutarken, bir saldırı haberi de Sarıyer'den geldi. Sarıyer'de babası ile cemaatten bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nde babası A.A. ile cemaatten Y.D'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra firar eden şüpheli G.A'yı (15) yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de saklandığı adreste yakalanan G.A, emniyete götürüldü.

OLAY NASIL OLDU

Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.A'nın babası A.A ile yanında namaz kılan Y.D yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlenmişti.
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Sarıyerde Camide Saldırı
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