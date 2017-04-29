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29 Nisan 2017 Cumartesi 23:45

Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları taradılar

Maslak Ayazağa'da içinde iki kişinin bulunduğu araç hareket halindeyken silahlarla tarandı. Saldırıda İranlı iki kişi olay yerinde can verdi.

Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları taradılar
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Sarıyer'de korkunç infaz; Lüks ciple İranlı'ları taradılar

İstanbul Maslak Ayazağa'da içinde İran uyruklu iki kişinin bulunduğu araç uzun namlulu silanlarla tarandı. İki kişinin can verdiği kanlı saldırında kullanılan lüks cip Keberburgaz'da ateşe verilmiş olarak bulundu. Saldırının alacak - verecek meselesinden kaynaklandığı sanılıyor.

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN SALDIRI DÜZENLENDİ

Sarıyer'de, seyir halinde olan bir otomobilin önü başka bir araçla kesilerek içindekilere ateş açıldı. Saldırıda lüks araçtaki İran uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Maslak Ayazağa Caddesi Levent istikametinde saat 20.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre; cadde üzerinde seyreden içinde İran uyruklu 2 kişinin bulunduğu lüks aracın önü, bir cip tarafından kesildi. Cipten inen kişi ya da kişiler araca ateş açtı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri aracı kullanan S.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araçta bulunan ve ağır yaralanan M.M. ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan M.M yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.

Öte yandan, aynı caddeden geçen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı. Genç, aldığı ilk bilgilere göre olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.

ŞÜPHELİ ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Şüpheli aracın peşine düşen ekipler, zanlılara ait olduğu öne sürülen aracı, Kemerburgaz yolu üzerinde ateşe verilmiş bir halde buldu. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLENLERİN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Haberi alan yakınları ise kısa sürede olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üç kadın göz yaşlarına hakim olamadı.
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