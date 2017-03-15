Sarıyer'de Türkan Tankut cinayeti: Eski kocası öldürdü

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

OLAY YERİNE GELEN OĞLU GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

İstanbul Sarıyer'de Orman Fakültesi'nde temizlik işçisi olarak çalışanadlı kadın yeni boşandığı kocası tarafından katledildi.Sarıyer'de bugün meydana gelen cinayet sonrası kaçmaya çalışan katil zanlısı koca, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Türkan Tankut'un eşinden tehditler aldığı ve hakkında koruma kararı çıktığı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre olay Bahçeköy İnönünü Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen iki çocuk annesi Türkan Tankut, işten eve dönerken eski eşinin saldırısına uğradı. Marketten çıkan Tankut'un önünü kesen eski eş, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Sokak ortasında Tankut'u vuran zanlı, otomobili ile kaçmaya çalıştı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, saldırgan kocayı durdurmaya çalıştı. Kaçarken panikleyen saldırgan, iki otomobile çaparak durmak zorunda kaldı. Bunun üzerine otomobilin kapısını açan vatandaşlar, saldırganı yaka paça dışarı çıkarttı. Saldırgan koca, olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi.Olay yarına gelen polis ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Tankut'un cesedi üzerinde incelemelerde bulunan polis, savcıya bilgi verdi.Türkan Tankut'u olay yerine gelen oğlu da gözyaşları döktü. 6 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Türkan Tankut'un sürekli tehditler aldığı ve hakkında korum kararı çıktığı öğrenildi.Görgü şahidi Yasin Karakul, "Arkadaşlarla oturuyordu. Silah sesleri geldi. Olayı gerçekleştiren şahıs burada durdu. Biz müdahale ettiğimiz an ilerideki arabaya çarptı. İndiğinde elinde silah vardı. Silahlarını aldık. Şahsı yakaladık. Bayağı bir sarhoştu. Biz aldık arkadaşı polise verdik. Silahları bir tuhaftı" dedi.Selçuk Özdemir isimli mahalleli ise, "Olayı duyduk, bu tarafa koşmaya başladık. Vuran kişi yakalanmıştı. Araçtan çıkartmışlardı. Buraya geldik baktık bayan yerde yatıyordu. Gördüğüm kadarıyla çenesinin altından vurulmuştu. Eski eşi olduğunu söylediler. Yaklaşık 6-7 ay önce boşanmışlar. Söylendiğine göre tehdit ediyormuş" ifadelerini kullandı.Bahçeköy'de yaşayan Gülsere Alıcı isimli öğretmen de olay yaşandığında terzide olduğunu belirterek, "Burada telefonla görüşürken silah sesi duydum. İçeri girdim. 'Adam taraya taraya geliyor' dediler. Bahçeköy gençleri adamı aldılar. 'Namus davası falan' demiş. Namus davası falan yok aslında. 6 ay önce kadın ayrılmış. Koruma da istemiş devletten ama koruma yeni çıkmış. Çalışan emekçi bir kadın. Bundan 1 hafta önce de evin arka tarafında beklemiş adam ama kadın yolunu değiştirmiş. Dün kardeşini aramış. Kardeşi yanına çağırmış ama kadın 'ben ölümden korkmuyorum' demiş. Bahçeköy halkı olarak çok üzüldük. Bu katliamların son bulmasını istiyoruz. 'Namus temizliyorum' diyerek kadınlar cayır cayır öldürülmemeli. Bir insan nasıl bu kadar rahat öldürülüyor. Bir eğitimci olarak çok üzgünüm" diye konuştu.