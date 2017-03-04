Savaş uçağı düştü iddiası

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladıkları ihbarı yapıldı.İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.Doğrulanmayan ilk bilgilere göre MİG 21 uçağının Suriye lider Esad’a karşı savaşan Ahrar uş-Şam örgütü tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Düşürülen uçağın, Suriye hava kuvvetlerine ait olduğu öne sürüldü. Uçağın alçak uçuş yaparken makineli tüfekle vurulduğu da gelen bilgiler arasında. MiG 21 uçağı, hem Rus hem de Suriye hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor.