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Savcı katili terörist 400 KM takip edilerek yakalandı

PKK ve MLKP'nin sözde üst düzey yöneticileri 400 KM'lik tabin ardından çıkan çatışmada yakalandı. Operasyon sırasında 3 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak ele geçirildi.

Savcı katili terörist 400 KM takip edilerek yakalandı

PKK ve MLKP'nin sözde üst düzey yöneticileri 400 KM'lik tabin ardından çıkan çatışmada yakalandı. Operasyon sırasında 3 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak ele geçirildi.

01 Eylül 2017 Cuma 00:41
Savcı katili terörist 400 KM takip edilerek yakalandı

Savcı katili terörist 400 KM takip edilerek yakalandı

Terör örgütü PKK ve MLKP üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Ovacık savcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı katil Gürbüz Topçu Suriye'nin Afrin kentine geçmeye hazırlanırken ağır yaralı olarak ele geçirildi. Çıkan çatışmada PKK ile eylem birliği ilan eden MLKP'nin Türkiye sorumlusu da öldürlüdü. Teröristleri ele geçirmek için başlatılan takip havadan İHA'lar ve karadan sivil ekipler aracılığıyla 400 KM sürdü. Operasyon kararı, eli kanlı katillerin Suriye'ye geçmeye hazırlandığı sırada verildi. İşte o haberin ayrıntıları


Tunceli'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun'u şehit edip, eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran "Azat Çüngüş" kod adlı PKK'lı Gürbüz Topçu'nun Nurhak'ta yaralı yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Aygün'ün çok tartışılan ve hala gizemini koruyan kaçırılma olayının 'Kaçma' olduğu iddiaları son operasyonla aydınlanabilir.


Tunceli'de güvenlik birimleri, Başsavcı Murat Uzun'un katili olan Gürbüz Topçu'nun da aralarında bulunduğu PKK ve MLKP'li teröristlerin, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG saflarında savaşmak üzere Afrin'e gidecekleri istihbaratı üzerine takip başlattı. Gürbüz Topçu ile yanındaki 4 kişinin bindiği aracı havadan ve karadan takibe alan güvenlik güçleri, sınır kesiminde operasyon için hazırlık yaptı. Ancak, teröristlerin Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kırsal bölgeye yönelmeleri üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Çıkan çatışmada, 5 teröristten 2'si öldürüldü. Başsavcı Uzun'un katili Gürbüz Topçu yaralı olmak üzere 3 terörist de yakalandı.

HAVADAN KARADAN İZLENDİLER

Suriye'ye kaçacak olanların, PKK'nın "Dersim eyaleti batı karargah sorumlusu" olan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu ile MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek olduğunun tespitinden sonra, bu kişilerin Tunceli kırsalından ayrılmak için kuryeler vasıtasıyla araç temin etmeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bölgede havadan insansız hava araçları karadan ise teknik takip yapılarak teröristlerin hareketleri saniye saniye izlendi.

400 KM GİTTİLER SONUNDA OPERASYON

28 Ağustos akşamı Ovacık ilçesi yakınlarında Munzur Vadisi içinde, Ovacık nüfusuna kayıtlı iki işbirlikçinin temin ettiği otomobile binen Topçu ve Akçiçek'in yanlarına "Arteş" kod adlı PKK'lı Oğuz Aksu ile 2 kuryeyi alarak yola çıktıkları tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik birimleri sivil araçlarla karadan takibe başlarken, havadan ise insansız hava araçları ile teröristler takip altına alındı.

Takip edildiklerinin farkında olmayan teröristler, Tunceli'den Elazığ ve Malatya üzerinden Kahramanmaraş'a kadar gitti. Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine yaklaşık 400 kilometre süren yolculuk sırasında teröristlerin içinde bulunduğu araç, hiç bir kontrol noktasında durdurulmadan  Kahramanmaraş sınırlarına kadar ulaştı.

İKİ AZILI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Bulutpınarı mevkisine gelen teröristlerin bulundukları araçtan ayrılması ve kırsal alana çıkmaya çalışması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Teslim olmaları yönündeki çağrılara ateşle karşılık verilirken, çatışmada MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçicek ile PKK'lı "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu öldürüldü. Çatışmada, "Azat Çüngüş" kod adlı PKK'lı terörist Gürbüz Topçu ise omzuna ve başına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Gürbüz Topçu yanındaki 2 kurye ile birlikte yakalandı. Teröristlere yardım eden 1 kişi de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar 400 kilometre süren havadan ve karadan takibinden sonra öldürülen teröristlerin, bir suikast eylemi yaptıktan sonra Suriye'de PYD'nin kanton ilan ettiği Afirin'e geçmeyi planladıkları belirtildi.

GÜRBÜZ TOPÇU 8 TUNCELİ KIRSALINDAN ÇIKMADI

Tunceli kırsalında yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösteren PKK'lı Gürbüz Topçu'nun Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi, CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması eylemleri başta olmak üzere bir çok eylemin faili olduğu belirtildi. Topçu hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 30 suç dosyasının bulunduğu belirtilirken, Elazığ'da tedavisinin ardından Tunceli'ye götürülüp sorgusunun orada yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Murat UzunOvacıkMLKP
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