Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109612
ALTIN
146.892
DOLAR
3.4248
STERLİN
4.4681
EURO
4.0844
'Beşiktaş JK Şeref Turu' başlıyor
'Beşiktaş JK Şeref Turu' başlıyor
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
'Cenk Tosun Hırvatistan'ı yıktı'
'Cenk Tosun Hırvatistan'ı yıktı'
Houston Rockets rekor fiyata satıldı
Houston Rockets rekor fiyata satıldı
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader...

Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var

İstanbul Ataköy 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı.

Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var

İstanbul Ataköy 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 22:00
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var

Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
    


Ataköy'de peş peşe duyulan silah seslerinin ardından İstanbul polisi alarma geçti. Ataköy hakim ve savcı lojmanlarından gelen silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis gönderildi.


Silah kullanan kişinin Lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Polise teslim olan savcının oğlu gözaltına alındı.


Görgü tanıkları olay anının basın mensuplarına anlattı. Adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, "Akşam saatleriydi, arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir bağırtı duyduk. Bağırtıya doğru baktık, eşofmanlı genç bir çocuk esnafın üzerine yürüdü. Esnaf da bunu biraz hırpaladı gibi oldu. Sonra geri gitti. Çocuk geri gelecek diye beklerken bir baktık, yukarıdan silahlar sıkıyorlar. Çoluk çocuk hepimiz yerlere yattık. Bir baktık iki kişi göğsünden hafif yaralandı. Bir baktık yukarıdan ses bombası attı. Sonra özel harekat polisleri geldi" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü
Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü
Apartmanda biber gazı paniği; Vatandaşlar panikle boşalttı
Apartmanda biber gazı paniği; Vatandaşlar panikle boşalttı
Bodrumlu iş adamı Mustafa Coşkun ölü bulundu
Bodrumlu iş adamı Mustafa Coşkun ölü bulundu
Günlük kiralık evlere, önce ceza sonra mühür
Günlük kiralık evlere, önce ceza sonra mühür
Nazilli'de karşılıksız aşk cinneti; Vurdu intihar etti
Nazilli'de karşılıksız aşk cinneti; Vurdu intihar etti
Üst geçit sapığı, fotoğraf çekerken yakalandı
Üst geçit sapığı, fotoğraf çekerken yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim