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Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler

Mezarlığın kenarında beton üzerine katledilerek dizilen 23 kaplumbağanın hangi amaç uğruna öldürüldüğü bilinmiyor..

Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler

Mezarlığın kenarında beton üzerine katledilerek dizilen 23 kaplumbağanın hangi amaç uğruna öldürüldüğü bilinmiyor..

21 Haziran 2019 Cuma 08:40
Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler

Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler

Savunmasız hayvanlara yönelik katliama varan insanlık dışı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Çevre dostu, insanlığa, toprağa, tabiata son derece faydalı kaplumbağalar toplu halde öldürülmüş olarak bulundu.

Isparta'da Kentte Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki Asri Mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü.

Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu.

BELEDİYE SALDIRIYI ARAŞTIRIYOR

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.


STK'LARDAN SERT TEPKİ VAR


ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Asri Mezarlığı
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