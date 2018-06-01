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Seda Tripkoliç çetesi için şok karar

Telefonla dolandırıcılık yapan çetenin kuryesi olduğu öne sürülen sosyal medyanın ünlü fenomeni Seda Tripkoliç'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin mal varlığına el konuldu

Seda Tripkoliç çetesi için şok karar

Telefonla dolandırıcılık yapan çetenin kuryesi olduğu öne sürülen sosyal medyanın ünlü fenomeni Seda Tripkoliç'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin mal varlığına el konuldu

01 Haziran 2018 Cuma 05:55
Seda Tripkoliç çetesi için şok karar


Sosyal medya fenomeni Seda Tripkoliç çetesi için şok karar

Sosyal medyada Seda Tripkolic olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen, adına fan hesaplar açılan Seda Sular’ın da aralarında bulunduğu telefon dolandırıcıları soruşturması tamamlandı. Çetenin dairelerine ve lüks araçlarına el konuldu

İstanbul ve Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan, sosyal medyada “Seda Tripkolic” olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen, adına fan hesaplar açılan Seda Sular’ın da aralarında bulunduğu telefon dolandırıcıları soruşturması tamamlandı. İstanbul Emniyeti, M.T.’nin lideri olduğu 9 kişilik çeteye düzenlediği operasyonlarda, 5 lüks otomobil, 82 bin lira, 15 telefon, başkalarının üzerine kayıtlı 30 cep telefonu hattı ve bilgisayara incelemek üzere el koydu.

Edinilen bilgilere göre soruşturmada, şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla İstanbul Esenyurt’ta bir daire, Şanlıurfa’da 15 daire satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, satın aldıkları piyasa değeri 12 milyon lira olan 16 daire ve 5 lüks otomobil ile banka hesaplarında bulunan 1.5 milyon liraya el konuldu. Polis, mağdurlara paralarını geri ödedi.

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