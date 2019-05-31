Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
90590
ALTIN
244.821
DOLAR
5.8334
STERLİN
7.3798
EURO
6.5080

Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı

Genç bir kadının hızla giden araçtan zorla aşağı doğru atıldığını gören vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi, ancak maganda arkasına bile bakmadan kaçtı..

Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı

Genç bir kadının hızla giden araçtan zorla aşağı doğru atıldığını gören vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi, ancak maganda arkasına bile bakmadan kaçtı..

31 Mayıs 2019 Cuma 19:04
Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı

Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı



Yanında oturan genç kadını arabadan atan maganda arkasına bile bakmadan kaçtı. İstanbul Sultangazi'de meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, görgün tanıklarına göre bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. 

ARALARINDA KAVGA ÇIKMIŞ

İstanbul'un Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kadına yönelik akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. Seyir halindeki otomobilin içindeki bir kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden  attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi.

"NİŞANLIM" DEDİ ŞİKÂYETÇİ OLMADI

İddiaya göre dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikâyetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.
 

Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet
Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu
Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı
Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı
Makas magandası bu kez bariyerlere saplandı
Makas magandası bu kez bariyerlere saplandı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Türk büyüklerine baltalı saldırı | magandanın zoruna bak
Türk büyüklerine baltalı saldırı | magandanın zoruna bak
Kadına şiddeti protesto ederken saldırıya uğradı
Kadına şiddeti protesto ederken saldırıya uğradı
Liseli kızı dağa kaçıranlara 23 yıl hapis isteniyor
Liseli kızı dağa kaçıranlara 23 yıl hapis isteniyor
Anahtar Kelimeler:
SultangaziMaganda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisi ayrılalım diyen polis memuru intihara kalktı
Sevgilisi ayrılalım diyen polis memuru intihara kalktı
Aysel öğretmen öğrencileriyle buluşamadan can verdi
Aysel öğretmen öğrencileriyle buluşamadan can verdi
5 yakınını öldüren katil 'CIA ajanayım' dedi
5 yakınını öldüren katil 'CIA ajanayım' dedi
Peçeli 3 kadın, 2 çocukla kuyumcu soydu
Peçeli 3 kadın, 2 çocukla kuyumcu soydu
Konya'da 10 katlı binada can pazarı
Konya'da 10 katlı binada can pazarı
Hastanede yangın, hastalar tahliye edildi
Hastanede yangın, hastalar tahliye edildi
İnsan kaçakçılığı çetesi lüks rezidansta basıldı
İnsan kaçakçılığı çetesi lüks rezidansta basıldı
Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet
Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort