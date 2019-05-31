Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı





Yanında oturan genç kadını arabadan atan maganda arkasına bile bakmadan kaçtı. İstanbul Sultangazi'de meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, görgün tanıklarına göre bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi.

ARALARINDA KAVGA ÇIKMIŞ

İstanbul'un Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kadına yönelik akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. Seyir halindeki otomobilin içindeki bir kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi.

"NİŞANLIM" DEDİ ŞİKÂYETÇİ OLMADI

İddiaya göre dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikâyetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.

