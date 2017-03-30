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30 Mart 2017 Perşembe 22:51

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti

Türkiye'yi sarsan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin önlenmesi sırasında hayatını ortaya koyan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir vefat etti.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti
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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti
15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti. 

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında cuntacı General Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fadimana Halisdemir'in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ile yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye geldi. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da hastaneye geldi.
Sözcü
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Astsubay Ömer Halisdemir
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