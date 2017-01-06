İzmir’de yaşanan hain saldırıda canı pahasına bir faciayı önleyen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlendi.

Şehit polisimizin çocuklarına eğitim bursu

İzmir’de yaşanan hain saldırıda canı pahasına bir faciayı önleyen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlendi.İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi.