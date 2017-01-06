GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 12:41

Şehit polisimizin çocuklarına eğitim bursu

İzmir’de yaşanan hain saldırıda canı pahasına bir faciayı önleyen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlendi.

Şehit polisimizin çocuklarına eğitim bursu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Şehit polisimizin çocuklarına eğitim bursu
   İzmir’de yaşanan hain saldırıda canı pahasına bir faciayı önleyen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlendi.
   İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi.”05 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin sonsuza kadar İzmirlilerin kalbinde yaşayacak.Şehit polisimiz Fethi Sekin,cesaretin ve vatan sevgisinin teröre boyun eğmeyeceğini de bir kez daha göstermiştir.Şehit polis memuru Fethi Sekin ile aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin ,ailen bize emanet.Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz.İzmir seni asla unutmayacak.”
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Şehit Polis Memuru Fethi SekinIto
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlerin hain planı ortaya çıktı Teröristlerin hain planı ortaya çıktı
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu
Urla'da market soygunu, market müdürünün tezgahı çıktı Urla'da market soygunu, market müdürünün...
Reina baskıncısı terörist 'Mutfakta rehine var' diyerek kaçmış Reina baskıncısı terörist 'Mutfakta rehine...
Swarm arkadaşları genç kıza tecavüz etti Swarm arkadaşları genç kıza tecavüz etti
Afyon'da feci yangın; 18 aylık bebek yanarak can verdi Afyon'da feci yangın; 18 aylık bebek yanarak...
Yukarı Çık

Teröristlerin hain planı ortaya çıktı
 İzmir’deki hain saldırın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.Bakan Bekir Bozdağ olay hakkında yaptıüı...

Haberi Oku