Senanur Sümer'i öldüren katil, ailesinden özür diledi

TAKIM ELBİSE İLE GELDİ

"BU İNSANLAR CEZA ALMALI"

Adana'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 14 yaşındaki'in katil zanlısı yapılan duruşması sırasında ceza indirimi almak için özür diledi. Acılı aile iseadlı zanlının cezalandırılmasını istedi.Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde eski eşinin sevgilisine ateş ederken yoldan geçen 10 yaşındaki Senanur Sümer'in ölümüne neden olan 33 yaşındaki Serkan Aktulum, yargılandığı davanın ilk duruşmasına takım elbise ile katılıp aileden özür diledi. Ateş ederken kimseyi görmediğini anlatan Aktulum, "Pişmanım" dedi. Senanur'un ailesi de sanığa acılarını hafifletecek bir ceza verilmesini istedi.Edinilen bilgilere göre, Yumurtalık İlçesi'nde geçici olarak görevlendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ercan Sümer, geçen yıl tatil yapmaları için eşi Nilgün, kızları 14 yaşındaki İrem ve Senanur'u yanında götürdü. Sümer Ailesi, kaldıkları sosyal tesisten markete gitmek için yaya olarak yola çıktı. Bu sırada iddiaya göre, otomobilden yolda yürüyen eski eşi.'nın sevgilisi 34 yaşındaki'ye tabancayla kurşun yağdırdı. S.H. ayağından yaralanırken, kaldırımda yürüyen Senanur Sümer de kanlar içinde yere yığıldı. Küçük kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Başına kurşun isabet eden Senanur, yapılan tüm müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Serkan Aktulum hakkında 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Yargılandığı davanın ilk duruşmasına sanıktakım elbise ile katıldı. Senanur'un babası Ercan ile annesi Nilgün Sümer'in de katıldığı duruşmada savunma yapan Aktulum, ateş ederken sokakta başka kimseyi görmediğini belirterek, Senanur'un ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirip ailesinden özür diledi. Mahkeme heyeti, Aktulum'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Mahkeme çıkışında açıklama yapan baba, yargıya güvendiğini ve mahkemenin acılarını hafifletecek bir karar vereceğine inandığını söyledi. Sümer, "Olay günü çocuklarım ıslak kek isteyince markete giderken üzerimize silah sıkıldı. Kızım başından vuruldu. Üzüntümüz hale devam ediyor. Yargının vereceği karar bizim için çok önemli. Acımızı hafifletecek kararı vermelerini bekliyoruz" dedi.Annede gözyaşları içinde "Çocuğumuzu, sağlığımızı kaybettik.Çıkıp pişkin pişkin pişmanım diyor. Cezasını hafifletmek için takım elbise giyip yargının önünde farklı pozlar sergiliyor. Yargıyı kandırılmaya çalışılıyor ama ben buna inanmıyorum. İnşallah bu insanlar ağırlaştırılmış cezalar alırlarsa diğer masum insanlara zarar vermez" diye konuştu.Sümer Ailesi'nin avukatı Adem Eroğlu da sanık hakkında 'olası kasıtla adam öldürmek' suçundan dava açıldığını ancak olayın doğrudan 'kasıt' olarak değerlendirilmesi gerektiğini, sanığın pişmanlık ifadesinin de sonucu etkilemeyeceğini söyledi.