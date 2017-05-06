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06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:54

Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü

Beyoğlu Firuzağa İlköğretim okulunda öğretmen olarak görev yapan Şengül Karaca, Eyüp'te oturduğu binanın penceresinden düşerek can verdi. Polis olayı araştırınca korkunç gerçek ortaya çıktı.

Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü
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Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü


İstanbul Beyoğlu Firuzağa İlköğretim okulunda öğretmen olarak görev yapan Şengül Karaca'nın bir süredir ilişkisi olduğu Hasan A. adlı kişi tarafından pencereden atılarak can verdiği ortaya çıktı.

İlkokul öğretmeni Şengül Karaca, apartman penceresinden düştü ve hayatını kaybetti, sevgilisi Hasan A. “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı

İstanbul’da İlkokul öğretmeni Şengül Karaca, apartmanın penceresinden düştü. Hayatını kaybeden öğretmenin şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan sevgilisi Hasan A., “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

Beyoğlu’nda Firuzağa İlkokulu’nda öğretmen olan Şengül Karaca, önceki gece Eyüp’te yaşadığı apartmanın penceresinden aşağı düştü. Çığlıklar arasında yere çakılan öğretmen Karaca için hemen ambulans çağrıldı ancak sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi.

ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM

Olayın ardından polis soruşturma başlattı. Uzun süredir bir ilişkisi olduğu öğrenilen Karaca’nın, olay gecesi sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan A. ile aynı evde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Hasan A., polis verdiği ifadede, olay gecesi alkollü olduğunu belirterek, “Olayı hatırlamıyorum” diye konuştu. Sürdürülen soruşturmada, bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede Karaca’nın pencereden düştüğü sırada arkasından bir el gördüğünü iddia etti. Hasan A., “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

 
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