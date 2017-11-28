

Servis aracında yasak aşk cinayeti; Eşi ve aşığına kurşun yağdırdı



İstanbul Üsküdar'da Y.A., eşi A.A. ile sevgilisi M.Y.'ye kurşun yağdırdı. Servis aracında yaşanan kanlı olayda A.A. öldü. M.Y. ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Cinayeti işleyen Y.A. silahıyla birlikte yakalandı.

Servis aracında işlenen aşk cinayeti Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Okul servisi bittikten sonra şoför M.Y. ile hostes A.A. her şeyden habersiz park halindeki aracın içinde sohbete başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kısa bir süre sonra olay yerine gelen Y.A. servis aracındaki eşi A.A.'ya 4 el ateş etti. Eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü şoför M.Y.'ye ise 2 mermi isabet etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan M.Y.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, A.A.'yı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavileri yapılan yaralılardan A.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLK İFADESİNDE "EŞİM BENİ ALDATIYOR" DEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen A.A.'nın eşi Y.A.'yı olayda kullanıldığı iddia edilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı ilk sorgusunda polise eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

