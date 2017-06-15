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15 Haziran 2017 Perşembe 16:47

Servisçiler okul bahçesinde çatıştı: Öğrenciler dehşeti yaşadı

Sultangazi'de Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na hafızlık eğitimi için gelen öğrenciler dehşeti yaşadı. Okulun servis ihalesine katılan magandaların silahlı çatışması yürekleri ağızlara getirdi.

Servisçiler okul bahçesinde çatıştı: Öğrenciler dehşeti yaşadı
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Servisçiler okul bahçesinde çatıştı: Öğrenciler dehşeti yaşadı

Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrenci servisi ihalesi öncesi silaha sarılan maganda servişçiler dehşet saçtı.

Sultangazi'de, servis ihalesi öncesi okula gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Hafızlık eğitimi için gelen öğrencilerin okulda bulunduğu sırada meydana gelen silahlı kavgada iki gruptan 6 kişi yaralandı.

Olay, Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bugün okulun servis ihalesi için, iki servis şirketine ait grup okul bahçesinde toplandı. Ancak ihale başlamadan önce iki grup arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 6 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. 

ÇATIŞMA SIRASINDA ÖĞRENCİLER DE BAHÇEDEYDİ

Bu arada, silahlı kavga sırasında hafızlık eğitimi için okula gelen öğrenciler de bulunuyordu. Daha sonra, bahçede bulunan öğrencileri öğretmenler hemen okul binasına götürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

Okul yönetimi ve çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralanan 6 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, hastane bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Güvenlik şeridiyle okul girişini kapatan polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili gözaltılar olduğun da belirtildi.

KURŞUNLAR ARABAYA VE DAİRENİN CAMINA İSABET ETTİ

Bu arada, çatışma sırasında seken kurşunlardan biri, okul önünde park halindeki bir araca ve apartman dairesinin camına isabet etti. İhaleye girecek olan firma çalışanları, 5 yıldır söz konusu okula servis hizmeti verdiklerini, bugün yapılacak ihaleye başka tarafların geldiğini ve kendilerine silahla saldırdıklarını iddia etti. 

VELİLER OLAYI DUYAR DUYMAZ OKULA KOŞTU

Öte yandan, öğrenci velileri olayı duyar duymaz çocuklarını almak için okula koştu.  Veliler, durumdan endişe ettiklerini ve bu yüzden çocuklarını almak için okula geldiklerini söyledi. Polisin okul önünde güvenlik önlemi devam ediyor.
 
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