Sevgilisi ayrılalım diyen polis memuru intihara kalktı



'Benden ayrılırsan kafama sıkarım' diyen polis memuru, sevgilisinin 'Ayrılalım sözü üzerine canına kıymak istedi.

Edirne’de iddiaya göre sevgilisinin ayrılmak istediği polis memuru, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı..

Sınır kapısında görevli polis memuru ile sevgilisinin tartışması az daha cana mal oluyordu. İddiaya göre olay, öğle saatlerinde Şehit Bekir Matrak Apartmanı 22\B Blok'ta bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte olan S.P. ve polis memuru sevgilisi Y. aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştı. Genç kadının ayrılma talebine olumsuz karşılık veren genç polis memuru, ‘Eğer benden ayrılırsan kafama sıkarım’ diyerek intihara kalkıştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda gümrük polisi olarak görev yapan ve yaklaşık 4 yıldır Edirne’de bulunan polis Y., beylik tabancası ile başına bir el ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.