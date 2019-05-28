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Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet

Bindikleri takside tartıştığı sevgilisi Ganire Cabbarova'yı 55 yerinden hunharca katleden Halil Acar için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet

Bindikleri takside tartıştığı sevgilisi Ganire Cabbarova'yı 55 yerinden hunharca katleden Halil Acar için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:33
Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet

Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet

Azeri sevgilisi Ganira Cabbarova'yı (24) bindikleri takside 55 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Halil Acar (24), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. 

Katil zanlısı Acar duruşmada kendisini savunurken, öldürdüğü genç kadının otelde başka bir erkekle buluşmaya gittiğini iddia etti. Açar savunmasında "Yolda eski sevgililerinden birinin otelde beklediğini öğrenince tartışmaya başladık. Ağır küfürler ve hakaretler etti. Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım" dedi.

TAKSİCİ YARDIM İSTEMİŞ


Burdur'un Karamanlı ilçesinde 2 Ocak gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;

Ganıra Cabbarova ile erkek arkadaşı Halil Acar, bir barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesine dönmek için taksiye bindi. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Acar, Cabbarova'yı 55 yerinden bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Halil Acar da jandarma tarafından gözaltına alındı.

YARGILAMA BAŞLADI

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Halil Acar hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Halil Acar ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

KENDİMİ KAYBETTİM'

İfadesinde Ganira Cabbarova ile olaydan 4 ay önce tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlatan Halil Acar, "Konsomatris olarak çalıştığı içkili gazinoda tanıştık, yakınlaştık ve sevgili olduk. Aşık oldum. Maddi, manevi destek oldum. Olay günü çalıştığı yere gittim. Bir süre alkol aldık. Eski sevgililerinden konu açılınca tartıştık. Annesi barıştırdı, birlikte içmeye devam ettik. Yaşadığım köye gitmeyi teklif ettim. O beni bırakıp, geri dönmek istedi. Takside giderken, telefon geldi, eski sevgililerinden birinin otelde beklediğini öğrenince tartışmaya başladık. Ağır küfürler ve hakaretler etti. Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım" dedi.

Taksiciye, kendisini jandarmaya teslim etmesini söylediğini kaydeden Halil Acar, Ganıra Cabbarova ile bar dışında da görüştüklerini hatta Antalya'da hastanede yattığı dönemde ziyaretine geldiğini ifade etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Ganira CabbarovaHalil AcarBurdurKaramanlıGölhisar
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