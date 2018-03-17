Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde

Sevgilisini eşinin doğum gününe davet etmiş; İş arkadaşı yalanı

Evli ve bir çocuk babası Osman E.'nin birlikte Kızılırmak Nehri'ne atladığı Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi..

Sevgilisini eşinin doğum gününe davet etmiş; İş arkadaşı yalanı

Evli ve bir çocuk babası Osman E.'nin birlikte Kızılırmak Nehri'ne atladığı Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi..

17 Mart 2018 Cumartesi 18:11
Sevgilisini eşinin doğum gününe davet etmiş; İş arkadaşı yalanı

Sevgilisini eşinin doğum gününe davet etmiş; İş arkadaşı yalanı

Samsun'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan 20 yaşındaki Osman E.'yi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada E.'nin, 'iş arkadaşım' diye tanıştırdığı Belgin Ş.'yi, eşinin doğum gününe çağırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bafra ilçesinde geçen perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman E. ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin dün sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu ancak E.'nin izine ulaşılamadı.


Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. 

'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Bu arada, Osman E.'nin, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa`da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. E.'nin Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman E.'nin yanına geldiği öğrenildi.

'PLANLI İNTİHAR' ŞÜPHESİ

Öte yandan Osman E. sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde "Reklama 33 gün kaldı" notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi 'planlanmış intihar' olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. E.'nin aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Osman E.'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da lunaparkta gondol skandalı: Kol koptu, faciadan dönüldü
Ankara'da lunaparkta gondol skandalı: Kol koptu, faciadan dönüldü
MİT operasyonuyla yakalanmıştı; DEAŞ'li teröristler tutuklandı
MİT operasyonuyla yakalanmıştı; DEAŞ'li teröristler tutuklandı
Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var
Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Uruguay vatandaşı olmuş
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Uruguay vatandaşı olmuş
Çiftlik Bank, güvenlikçiyi yönetim kurulu üyesi yapmış
Çiftlik Bank, güvenlikçiyi yönetim kurulu üyesi yapmış
Çorum'da feci kaza 11 ölü var: 10 numara yağ yüzünden mi?
Çorum'da feci kaza 11 ölü var: 10 numara yağ yüzünden mi?
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu
Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu
Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim