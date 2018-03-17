Sevgilisini eşinin doğum gününe davet etmiş; İş arkadaşı yalanı

Samsun'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan 20 yaşındaki Osman E.'yi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada E.'nin, 'iş arkadaşım' diye tanıştırdığı Belgin Ş.'yi, eşinin doğum gününe çağırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bafra ilçesinde geçen perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman E. ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin dün sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu ancak E.'nin izine ulaşılamadı.

'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Bu arada, Osman E.'nin, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa`da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. E.'nin Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman E.'nin yanına geldiği öğrenildi.

'PLANLI İNTİHAR' ŞÜPHESİ

Öte yandan Osman E. sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde "Reklama 33 gün kaldı" notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi 'planlanmış intihar' olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. E.'nin aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Osman E.'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.