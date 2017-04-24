Kocaeli Darıca'da bir restorana atılan molotofun izini süren polis ekipleri, kundaklama girişiminin sigortadan para sızdırmak için yapıldığını belirledi.

Sigortadan para alabilmek için lokantasına molotof atmış

Darıca polisi, ilçede son yılların en ilginz kundaklama olayını aydınlattı. İlçe'nin işlek caddelerinden birinde restoran işleten bir kişi, sigortadan para alabilmek için mekanına molotof attığı belirlendi.

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bir restorana molotof kokteyli atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, restoranın sahibi gözaltına alındı. Sigorta şirketinden para alabilmek için arkadaşlarıyla birlikte olayı planladığı iddia edilen restoran sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.Darıca'da geçen hafta meydana gelen olayda, Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde bulunan bir restorana gece molotof kokteyli atıldı. İşyerinde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İşyeri kısmen hasar görürken, polisle olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, restoranın sahibi Y.G'yi gözaltına aldı.Y.G'nin 2 arkadaşıyla birlikte kiraladıkları bir araçla olayı gerçekleştirdiği, sigorta firmasından para alabilmek için restorana molotof kokteyli atıldığı iddia edildi. 2 kişi aranırken, gözaltına alınan Y.G. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Y.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.