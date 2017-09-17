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Siirt'te operasyon: Eylem hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığı içinde olduğu bildirilen unsurlarına yönelik son operasyonda ağır zaiyat verdirildi.

Siirt'te operasyon: Eylem hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığı içinde olduğu bildirilen unsurlarına yönelik son operasyonda ağır zaiyat verdirildi.

17 Eylül 2017 Pazar 17:53
Siirt'te operasyon: Eylem hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü

Siirt'te operasyon: Eylem hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü

Siirt ve çevresinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığında olan 9 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Eruh kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.


Vali Ali Fuat Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi.

Atik, yapılan çalışmalar sonucunda dün terör örgütü PKK mensuplarından oluşan iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh ilçesi kırsalında toplantı yapacağı bilgisi üzerine söz konusu bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.

İHA'LAR OPERASYONA DESTEK VERİYOR

Atik, bölgede arama faaliyetinin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"3. Komando Tugay Komutanlığı başkanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde jandarma özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar tarafından insansız hava aracı (İHA) destekli müşterek operasyon kapsamında 14 kişi olduğu değerlendirilen örgüt mensuplarının tespit edilmesine müteakip F-16'larla yapılan hava harekatında şu ana kadar 2'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 M-16, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, kanas ile el yapımı patlayıcı, el bombası ve mühimmat dolu çantalar ele geçirildi. Terörle mücadeledeki kararlılık artarak devam edecektir."

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