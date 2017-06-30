Siirt'te son dakika haberi; 9 terörist öldürüldü

Valiliğin açıklaması şöyle:

Siirt Pervari bölgesinde, saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında PKK'lı 9 terörist öldürüldü. Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda ise örgüte ait 9.5 kilo altın yüksek miktarda yabancı para ele geçirildi.PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sırasında Gaziantep'de 8 terörist 146 kilo bomba ile yakalandı.Gaziantep Valiliği, düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 8 teröristin 146 kilo patlayıcıyla yakalandığını açıkladı. Bu arada TSK'dan yapılan açıklamaya göre ise Siirt'te saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü.Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimizde merkezinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.terör örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli yerlere ve güvenlik güçlerine yönelik büyük şehirler başta olmak üzere ülkemiz genelinde sansasyonel nitelikte eylem hazırlığında olduklarına yönelik bilgi alınmıştır.Eylem için gerekli olan patlayıcı maddelerin PYD/YPG terör örgütü tarafından illegal yollardan ülkemize ve ilimize getirildiği, eylemi gerçekleştirecek örgüte ulaştırılacağı yönünde istihbari bilgiler alınmıştır.İlimiz merkezli başlatılan operasyonda, ilimiz ve Şanlıurfa’da 2’si Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen boş çantalar içerisinde patlayıcı madde ve mühimmatların taşındığı tespit edilmiştir.Yakalanan şahısların sorgulaması ve yer gösterme neticesinde yapılan aramalarda, arazide toprağa gömülü vaziyette tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan yaklaşık 70 kg. TNT ve 76 kg. PETİN olduğu değerlendirilen toplam 146 kg. ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir.17 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi,eylem için hazırlanacak olan bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı 4 adet doküman, 1 adet Glock Marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile 89 adet fişek, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf ele geçirilmiştir.Ayrıca yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9.551 kg altın, 967.000 Dolar, 1.060 Sterlin, 4.655 Avro ve 72.900 TL oluşan, Türk Lirası olarak yaklaşık toplam değeri 4.862.000 TL olan altın ve paralar ele geçirildi.