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GÜVENLİK:
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24 Nisan 2017 Pazartesi 08:08

Silahla gasp ettikleri araçla kaza yaptılar

İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü gasp edilen araç, kaza yaptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişinin aracı gasp edenler olduğu tahmin ediliyor.

Silahla gasp ettikleri araçla kaza yaptılar
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Silahla gasp ettikleri araçla kaza yaptılar


Üsküdar'da geçen Cumartesi akşamı gasp edildiği öğrenilen araç D-100 Karayolu Acıbadem Metrobüs durağı yakınlarında meydana gelen kaza sonrası alev alev yandı. Kazada araçta sıkışan yaralı 2 kişi, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara istikameti D-100 Karayolu Acıbadem Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Görgü tanığının ifadesine göre, süratli bir şekilde ilerleyen 34 TCH 35 plakalı ticari taksi sürücüsü virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan araç bir süre yanarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
POLİS EKİPLERİ, ARAÇTA İNCELEMELERDE BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, plaka sorgusu yaptıkları aracın geçen Cumartesi akşamı 2 kişi tarafından Üsküdar'da gasp edildiğini ve ticari taksinin emniyet tarafından her yerde arandığını tespit etti. Polis kaza yapan yaralıların aracı gasp eden kişiler olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlattı.


 
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