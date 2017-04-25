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25 Nisan 2017 Salı 15:39

Silahlı 20 kişiyle işyeri bastılar: Yaralılar var

Sakarya Erenler'de bir nakliyat şirketinin genel merkezini basan 20 kadar silahlı saldırgın etrafı kurşun yağmuruna tuttu. 6 yaralı var

Silahlı 20 kişiyle işyeri bastılar: Yaralılar var
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Silahlı 20 kişiyle işyeri bastılar: Yaralılar var


Sakarya Erenler'de bir nakliyat şirketini ellerinde tabanca ve pompalı tüfeklerle basan 20 kişi terör havası estirdi. İşyerini tarayan ve talan eden saldırganlar 1'i ağır 6 kişiyi yaralayarak kaçtı.
Erenler Haber,  Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi, bir işyerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.



Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı.
Erenler Son Dakika
İşyerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1'i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu.
Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı.  Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olaya karışan 3 kişiyi D-100 karayolu Hendek mevkiinde yakaladı.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

 
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