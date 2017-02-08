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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:27

Silifke'de Büşra Uzun, evinde bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Silifke'de Büşra Uzun, evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Silifke'de Büşra Uzun, evinde bıçaklanarak öldürüldü


Eski sevgilisi Hakan Y. tarafından gece yarısı tek başına yaşadığı evinde bıçaklanarak ağır yaralanan Büşra Uzun feci şekilde can verdi. Katil zanlısı genç kadını sırtından ve karnından yaralayarak kaçtı. Daha sonra ise intihar girişiminde bulundu.

GECE YARISI EVİNE GELDİ

Mersin'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Silifke İlçesi Taşucu Kum Mahallesi 390 sokaktaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrılarak, Fatih Silve ile aşk yaşamaya başladı. Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, dün akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı. Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan Y. üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı.

ERKEK ARKADAŞINI ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada yeni erkek arkadaşı Fatih Silve'yi arayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerinin çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Y. ise cinayette kulannıdğı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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