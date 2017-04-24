Silopi'de polis araçları çarpıştı, 1 ölü 4 yaralı var

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun yönetimindeki otomobil, havalimanı dönüşünde karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada, sürücü polis hayatını kaybederken, 2'si polis 4 kişi yaralandı.Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli adı açıklanmayan polis memuru, 05 NB 363 plakalı otomobiline 2 polis arkadaşını da alarak yakınlarını almak için Şerafettin Elçi Havalimanı'na gitti. Yakınlarını alıp Silopi'ye dönüşe geçen polis memurunun yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünin kimliği belirlenemeyen 06 MDF 68 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada adı açıklanmayan sürücü polis memuru olay yerinde ölürken, her iki araçta bulunan 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettikleri yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis merununun cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.