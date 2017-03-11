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11 Mart 2017 Cumartesi 15:49

Sinan Ogan'ın aracına saldırdılar

Sinan Oğan, bugün de Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını duyurdu.

Sinan Ogan'ın aracına saldırdılar
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Sinan Ogan'ın aracına saldırdılar

   Sinan Oğan, bugün de Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını duyurdu. Sinan Oğan açıklamasında “Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller…” ifadelerini kullandı.
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