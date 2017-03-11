Sinan Oğan, bugün de Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını duyurdu. Sinan Oğan açıklamasında “Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller…” ifadelerini kullandı.
Sinan Ogan'ın aracına saldırdılar
Sinan Oğan, bugün de Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını duyurdu.
Sinan Oğan, bugün de Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını duyurdu. Sinan Oğan açıklamasında “Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller…” ifadelerini kullandı.