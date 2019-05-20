Sinan Sertel'i arkadaşları uğurladı, katili tutuklandı



Antalya Kemer'de Olympos Antik Kenti'nde kazı ekibi sorumlusu olarak görev yapan bilim insanı Sinan Sertel dün uğradığı bıçaklı saldırıda can verdi. Sertel, bugün arkadaşlarının katıldığı törenle toprağa verilmek üzere memleketi Safranbolu'ya gönderildi. Geçtimiz yıl aynı kazı bölgesinde bir güvenlik görevlisinin katledildiğini hatırlatan kazı çalışmasına katılan bilim insanları bu tür saldırıların önüne geçilmesini istiyor.

Sinan Sertel için Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Sertel'in cenazesinde göz yaşları sel oldu.

Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, Sinan Sertel ile Kumluca ilçesinde oturan S.P. arasında, dün Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, Sertel'i göğsünden bıçakladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sertel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.



MÜZEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Sinan Sertel'in cenazesi, otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak tören için Antalya Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Sinan Sertel için Antalya Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demir, Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, kazı ekibi, akademisyenler ve yakınları katıldı. Sertel'in yakınları ve arkadaşları tören sırasında gözyaşı döktü.

'PIRIL PIRIL BİR İNSANDI'

Törende konuşan Prof. Dr. Yelda Uçkan, Ufku geniş, geleceği parlak pırıl pırıl bir insandı. Bu durum üzüntümüzü kat be kat artırıyor. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum. Üretmeyen insanın üretene karşı yaptığı bir tavır aslında. 'Kanın yerde kalmayacak' demeyi çok isterdim dedi. Kazı başkan yardımcısı Orhan Atvur ise "Sinan bütün yaz orada çalışırdı. Durup dururken yok yere gitti. Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit. Geçen yıl da güvenlik görevlimiz öldürülmüştü. Böyle acılar bir daha olmasın. Herkesin sevdiği bir insanı hiç yere kaybettik. Hepimiz çok özleyeceğiz ama yerini de dolduramayacağız" diye konuştu.



Müzedeki törenin ardından Sinan Sertel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi. Cenazenin yarın öğle vakti toprağa verileceği kaydedildi.

MESAJ ATIP ÇAĞIRMIŞ

Kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, S.P'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda 'sistemin köpekleri' diye kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Bu tacizlerin bir türlü durmadığını belirten Öztaşkın, "Çevreci gibi görünerek, eylem planlıyordu. Ve bu sistematik olarak devam ediyordu. Olay günü ise Sinan Sertel'in telefonunu mesaj atıp, 'Gel görüşelim' demiş. Sinan görüşmeye gidince bıçaklayıp, öldürmüş" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirova Jandarma Karakolu ekiplerinin kısa sürede yakaladığı şüpheli S.P. ise bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. S.P. ifadesinde, Sinan Sertel ile olaydan bir gün önce internet üzerinden yaptıkları konuşmada tartıştıklarını, ardından Sertel'i Çıralı sahiline çağırdığını anlattı. Burada Sinan Sertel'in kendisine yumruk attığını öne süren S.P., ardından kendisini korumak için bıçağı savurduğunu kaydetti.

