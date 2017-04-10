﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Nisan 2017 Pazartesi 01:00

Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti

Bolu'da genç bir kız alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşına kızarak önce üst geçide çıktı, ardından kollarını kesti. Trafik felç olurken yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sinir krizi geçiren genç kız, kollarını kesti


Bolu'da kız arkadaşıyla tartışan genç kız, D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkarak kollarını kesti. Genç kızı ikna eden başka bir arkadaşı kucağında ambulansa kadar taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen H.D. isimli genç kız, Deniz isimli kız arkadaşıyla tartışınca sinir krizleri geçirdi. Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan genç kız yanında bulunan jiletle kollarını kesmeye başladı. Çevredeki vatandaşların olay yerine polis ekiplerini çağırmasıyla ikna çabalarına başlanan H.D. tüm çabalara rağmen ikna olmadı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kızı başka bir arkadaşı gelerek yarım saatlik çaba sonunda ikna etti. H.D.'nin üst geçitten inmesini sağlayan arkadaşı yaralı kızı kucağına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kollarında kesikler bulunan H.D. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı haber Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan acı...
Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı saldırı Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı...
Mardin Artuklu'da operasyon, 7 terörist öldürüldü Mardin Artuklu'da operasyon, 7 terörist öldürüldü
Nişan gecesini kana buladı: Alkol aldı dehşet saçtı Nişan gecesini kana buladı: Alkol aldı dehşet...
İzmir Torbalı'da Suriyeli gerginliği; 500 mülteci ilçeyi terk etti İzmir Torbalı'da Suriyeli gerginliği; 500...
11 askerimizi şehit eden o katil 20 yıl sonra öldürüldü... 11 askerimizi şehit eden o katil 20 yıl sonra öldürüldü...
Yukarı Çık

Bafralı Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'tan...
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Karatut,...

Haberi Oku