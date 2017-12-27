Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla öldürüldü

Sinop'ta 13 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla öldürüldü

Sinop'ta 13 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:49
Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla öldürüldü

Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla öldürüldü


Babası polis memuru olan 13 yaşındaki kız çocuğu, oturdukları evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Küçük kızın feci ölümü polis tarafından araştırılıyor.

Sinop'ta babası polis olan 13 yaşındaki İ.A. adlı kız, evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru H.A.'nın kızı İ.A., Zeytinlik Mahallesi'ndeki evlerinde başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından İ.A.'nın cesedi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti
Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti
Tinerle soba yakmaya çalışan çocuk alev topuna döndü
Tinerle soba yakmaya çalışan çocuk alev topuna döndü
İlk müftü nikahı İzmir'de kıyıldı
İlk müftü nikahı İzmir'de kıyıldı
Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü
Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırı, 7 yaralı var
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırı, 7 yaralı var
Samsun'da liseli kız, çocuk parkında intihar etti
Samsun'da liseli kız, çocuk parkında intihar etti
FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte
FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte
Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı
Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim