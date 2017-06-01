Şırnak'ta askeri helikopter düştü, 13 şehidimiz var

Şırnak'ta askeri helikopter düştü.Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şenoba’dan birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde Kato Dağı operasyonunu idare eden 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu Coogeer tipi helikopter ile Irak sınırında bulunan Uludere ilçesine bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi. Bir süre sonra helikopterin düştüğü belirlendi.Sözcü'nün haberine göre Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ta düşen askeri helikopterle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada helikopterde bulunan 13 personelin şehit olduğu belirtildi. . İşte TSK internet sitesinden yapılan açıklama:denildi.Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ertuğrul Özkürkçü imzasıyla yapılan yazılı açıklamada,denildi.ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ…Tümgeneral Aydoğan AydınAlbay Oğuzhan KüçükdemirAlbay Gökhan PekerYarbay Songül YakutBinbaşı Koray OnayYüzbaşı İlker AcarYüzbaşı Nuri ŞenerBaşçavuş Mehmet ErdoğanUzman Çavuş Zeki KoçPilot Yüzbaşı Serhat SığınakPilot Üstteğmen Abdülmüttalip KesikbaşTeknik Başçavuş Fevzi KıralPiyade Uzman Çavuş Hakan İncekalŞırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalktıktan sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düşen askeri helikopterde şehit olan 13 asker arasında yüksek rütbeli askerlerin de olduğu belirtildi. Askeri heyetin, Şenoba bölgesindeki üs bölgelerini denetledikten sonra Şırnak’a dönerken havalandıktan sonra kazanın meydana geldiği bildirildi.Bu arada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulise Akar’ın Şırnak’a gitmek için Ankara’dan özel uçakla yola çıktığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de MGK toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit askerlere Allah'tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,ifadelerini kullandı.