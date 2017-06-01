Şırnak'ta askeri helikopter düştü, 13 şehidimiz var

Şırnak'ta askeri helikopter düştü.Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şenoba’dan birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde Kato Dağı operasyonunu idare eden 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu Coogeer tipi helikopter ile Irak sınırında bulunan Uludere ilçesine bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi. Bir süre sonra helikopterin düştüğü belirlendi.
Sözcü'nün haberine göre Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ta düşen askeri helikopterle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada helikopterde bulunan 13 personelin şehit olduğu belirtildi. . İşte TSK internet sitesinden yapılan açıklama: “31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ertuğrul Özkürkçü imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “31 Mayıs 2017 SAAT : 22:40 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ…
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Teknik Başçavuş Fevzi Kıral
Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal
Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalktıktan sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düşen askeri helikopterde şehit olan 13 asker arasında yüksek rütbeli askerlerin de olduğu belirtildi. Askeri heyetin, Şenoba bölgesindeki üs bölgelerini denetledikten sonra Şırnak’a dönerken havalandıktan sonra kazanın meydana geldiği bildirildi.
Bu arada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulise Akar’ın Şırnak’a gitmek için Ankara’dan özel uçakla yola çıktığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de MGK toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit askerlere Allah'tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şırnak’ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından, Şırnak’ta 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin, “Şırnak’ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.