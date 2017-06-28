Şırnak'ta operasyon; Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

7 KİŞİ PKK VE PYD'DEN KAÇIP TESLİM OLDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir ihbari değerlendiren güvenlik güçleri, kuru dere yatağında gömülü vaziyette 620 adet roket mühimmatı ve 620 adet sevk fişeği ele geçirdi.Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyetinde, Andaç Köyü Serin Vadisi bölgesinde bulunan kuru dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 320 adet anti personel roket mühimmatı, 300 adet anti tank mühimmatı ve 620 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.Bu arada Şırnak Valiliği, aralarında yaşı küçük bir çocuğun da olduğu 6 kişinin Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Valilik, ayrıca PYD/YPG terör örgütünden kaçan bir kişinin de sınırda güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini verdi.Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "28 Haziran 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan bir yaşı küçük, toplam 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur.Öte yandan 28 Haziran 2017 tarihinde PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir şahıs İdil ilçesi Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslar ile ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.