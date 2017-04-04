﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Nisan 2017 Salı 10:53

Şırnak'tan acı haber geldi,4 şehit

Bu sabah ülke gelen şehit haberleri ile sarsıldı.

Şırnak'tan acı haber geldi,4 şehit
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Şırnak'tan acı haber geldi,4 şehit
   Bu sabah ülke gelen şehit haberleri ile sarsıldı.Şırnak Küpeli’de bir asker, Uludere ve Gabar’daki operasyonlarda ise üç asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından PKK’lıların bahar aylarında eylem yapmalarını önlemek amacıyla Küpeli Dağı’nda yürütülen operasyon devam ederken, bu sabah sabah arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristler önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Şırnakşehit
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle hırsızlık şeytanın aklına bile gelmez Böyle hırsızlık şeytanın aklına bile gelmez
45 Haneli köyde 25 ev yandı 45 Haneli köyde 25 ev yandı
Çorlu'da gelin ile kayınpederi öldürüldü Çorlu'da gelin ile kayınpederi öldürüldü
Mali Şubeden FETÖ operasyonu Mali Şubeden FETÖ operasyonu
Mersin Mezitli'de polise hain saldırı, 2 yaralı var Mersin Mezitli'de polise hain saldırı, 2 yaralı...
Dönercide kavga çıktı,yaralılar var Dönercide kavga çıktı,yaralılar var
Yukarı Çık

Böyle hırsızlık şeytanın aklına bile gelmez
İstanbul’da otomobil hırsızlarının yeni yöntemi polisi bile şaşırttı

Haberi Oku