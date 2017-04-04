Şırnak'tan acı haber geldi,4 şehit

Bu sabah ülke gelen şehit haberleri ile sarsıldı.Şırnak Küpeli’de bir asker, Uludere ve Gabar’daki operasyonlarda ise üç asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından PKK’lıların bahar aylarında eylem yapmalarını önlemek amacıyla Küpeli Dağı’nda yürütülen operasyon devam ederken, bu sabah sabah arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristler önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.