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23 Nisan 2017 Pazar 19:33

Şırnak Uludere'de 40 terörist öldürüldü

PKK'lı teröristler, havaların ısınmasıyla birlikte yığınak yapmaya çalıştığı Uludere Geymişule bölgesinde havadan va karadan operasyonlar sürüyor.

Şırnak Uludere'de 40 terörist öldürüldü
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Şırnak Uludere'de 40 terörist öldürüldü


Terör örgütünün yaz öncesi yeniden üstlenmeye çalıştığı Uludere'de operasyonlar sürüyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Son 5 günde öldürülen terörist sayısı ise 40'ı buldu.


Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Sürdürülen operasyon çerçevesinde son 5 günde 40 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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