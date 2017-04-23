Şırnak Uludere'de 40 terörist öldürüldü

Terör örgütünün yaz öncesi yeniden üstlenmeye çalıştığı Uludere'de operasyonlar sürüyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Son 5 günde öldürülen terörist sayısı ise 40'ı buldu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Sürdürülen operasyon çerçevesinde son 5 günde 40 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.