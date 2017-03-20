﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Mart 2017 Pazartesi 08:29

Sis faciası 2 ölü,24 yaralı

Bursa'nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında yoğun sisten meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaraland

Sis faciası 2 ölü,24 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sis faciası 2 ölü,24 yaralı
   Bursa'nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında yoğun sisten meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaralandı.Sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 55 YD 054 plakalı kereste yüklü TIR ile maden işçilerini taşıyan 16 KC 130 plakalı midibüs Pirebeyler Mevkisi'nde çarpıştı.Yoğun sisin neden olduğu kazada Sadullah Duman ve Musa Çetin hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa ve Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi. Bursa'nın Harmancık ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor Kaza bölgesinde yoğun sis olması dikkat çekti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BalıkesirSisKaza
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku