Sis faciası 2 ölü,24 yaralı

Bursa'nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında yoğun sisten meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaraland

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