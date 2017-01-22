Şişli'de hırsız bu polisin tabancasını çalmak istedi

POLİSİN SİLAHINI ÇALMAK İSTEDİ

Şişli'de girdiği hediyelik eşya dükkanında suç üstü yakalanan hırsız, polisin silahını almak isterken ayağından vurularak durduruldu. Dükkanda bulunan bir miktar ziynet eşyasını çalarken yakalanan Yavuzhan Küsnek adlı hırsız Şair Nigar Sokak'ta yakalandı.İstanbul Şişli'de gece yarısı hareketli dakikalar. Yakalanma korkusuyla polisin silahını almaya çalışan hırsız bacağından vurularak yakalandı. Şişli'de hediyelik eşya dükkanına giren bir kişi içeriden bir miktar ziynet eşyası alıp kaçtığı sırada kendisini fark eden polislerle arbede yaşadı. Olayda polisin silahını almaya çalışan şüpheli ile polis arasında çıkan arbedede süpheli kişi bacağından vurularak yaralandı.Olay saat 04.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar sokakta saat meydana geldi. İddialara göre Akkavak sokakta bulunan bir hediyelik eşya dükkanına giren Yavuzhan Küsnek (19), bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kendisini fark ettiğini anlayan şahıs daha sonra 100 metre ilerideki Şair Nigar sokakta polis tarafından yakalandı. Küsnek yaşanan arbedede polisin silahını almaya çalışırken bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri sokak başına emniyet şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenilen Yavuzhan Küsnek'in çaldığı ziynet eşyalarından bazılarının ise kaçarken yola düşürdüğü görüldü.