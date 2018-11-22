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Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü

Şişli'de dün meydana gelen silahlı saldırıda Murat Çarık hayatını kaybederken, katilin olay yerinde düşürdüğü cep telefonu incelemeye alındı.

Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü

Şişli'de dün meydana gelen silahlı saldırıda Murat Çarık hayatını kaybederken, katilin olay yerinde düşürdüğü cep telefonu incelemeye alındı.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:27
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü

Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü

Şişli'de lüks otomobilin içindeki kişilere dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulan araçtaki iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan saldırganlardan biri, olay yerinde telefonunu düşürdü. Telefon incelemeye alındı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi yaptıkları öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç, ofisten çıktıktan sonra lüks otomobille Perihan Sokak'a yöneldiler. Otomobili kullanan Murat Çarık, arkadaşını sokak üzerinde bırakmak için yavaşladığı sırada, bir apartmanın girişine saklanmış olan kimliği belirsiz 3 kişi yanlarına geldi. Tabancalarını çıkaran iki kişi, Çarık'ı çapraz ateşe alırken 3'üncü saldırgan da diğer kişiye yöneldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, silahlı kişinin kendi tarafına geldiğini gören Murat Bakaç, araçtan inerek yaya kaçmaya çalıştı. Saldırgan, peşinden koştuğu Bakaç'ı boynundan ve bacaklarından vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan aracın sürücüsü de olan Murat Çarık, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL OLAY YERİNDE TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bakaç ve Çarık'ın uyuşturucu ticaretinden poliste kaydı olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise saldırganlardan birinin telefonunu düşürdüğü görüldü. İncelemeye alınan telefondan bir kişinin kimliği belirlendi. 33 yaşında olduğu öğrenilen Mümtaz A.,'yla birlikte diğer 2 saldırganı yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan olay yerinde ve saldırganların kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları ve saldırganlardan birinin düşürdüğü telefon da çok yönlü incelemeye alındı.


 

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