Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorlar.Şişli Etfal hastanesi 1. katında bulunan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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