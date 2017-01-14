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14 Ocak 2017 Cumartesi 11:15

Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.

Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın çıktı
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Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın çıktı
   Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorlar.Şişli Etfal hastanesi 1. katında bulunan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.








 
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