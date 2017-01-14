Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorlar.Şişli Etfal hastanesi 1. katında bulunan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın çıktı
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorlar.Şişli Etfal hastanesi 1. katında bulunan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.