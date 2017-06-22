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22 Haziran 2017 Perşembe 07:55

Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki çocuk can verdi

Şarkışla yakınlarında meydana gelen trafik kazasında TIR'la çarpışan otomobilde bulunan hamile bir kadın ile iki çocuk can verdi

Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki çocuk can verdi
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Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki çocuk can verdi

Şarkışla yakınlarında meydana gelen trafik kazasında TIR'la çarpışan otomobilde bulunan hamile bir kadın ile iki çocuk can verdi

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hamile bir kadın ile 2 çocuk ölürken 1 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Sivas-Kayseri karayolunun 60'ncı kilometresi üzerindeki Çekem Köyü yakınlarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ramazan E. yönetimindeki kontrolündeki 38 GF 654 plakalı çimento yüklü TIR, Çekem köyü yakınında 54 yaşındaki Hasan Altınoluk yönetimindeki kullandığı 06 AGH 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobili kullanan Hasan Altınoluk yaralanırken 5 aylık hamile gelini 20 yaşındaki Fikriye Altınoluk   ve 2 yaşındaki torunu Hasan Eymen Altınoluk araçta sıkışarak öldü. Yaralanan sürücü Hasan Altınoluk ile kızı, 16 yaşındaki Melike Altınoluk ise, Şarkışla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Melike Altınoluk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ölenlerin cesetleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası TIR şoförü Ramazan E.,  jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 
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