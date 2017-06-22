Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki çocuk can verdi

Şarkışla yakınlarında meydana gelen trafik kazasında TIR'la çarpışan otomobilde bulunan hamile bir kadın ile iki çocuk can verdiSivas'ın Şarkışla İlçesi'nde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hamile bir kadın ile 2 çocuk ölürken 1 kişi de yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Sivas-Kayseri karayolunun 60'ncı kilometresi üzerindekiyakınlarında meydana geldi. 31 yaşındaki. yönetimindeki kontrolündekiplakalı çimento yüklü TIR, Çekem köyü yakınında 54 yaşındaki Hasan Altınoluk yönetimindeki kullandığıplakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobili kullananyaralanırken 5 aylık hamile gelini 20 yaşındakive 2 yaşındaki torunuaraçta sıkışarak öldü. Yaralanan sürücüile kızı, 16 yaşındakiise, Şarkışla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada ölenlerin cesetleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası TIR şoförü Ramazan E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.