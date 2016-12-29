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29 Aralık 2016 Perşembe 05:17

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 34 kişi hafif şekilde yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yolcu otobüsünün şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan 34 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların isimleri haberin devamında.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 34 kişi hafif şekilde yaralandı
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 34 kişi hafif şekilde yaralandı

Sivas'da şiddetli fırtına yolcu otobüsünü kibrit gibi uçurdu. Facianın eşiğinden dönen yolculardan 34'ü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kars-Ankara seferini yapan Ergün Gökçe (52) yönetimindeki 06 NT 902 plakalı otobüs, Sivas-Yozgat karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 34 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yolcular, otobüsün şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti

KAZADA YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kazada yaralananların bazılarının isimleri ise şöyle:

Alper Uçungan, Mehmet Toprak, Caferi Sadık Arığı, Gültekin Yolcu, Şemsettin Alkan, Fatma Alkan, İzzettin Alkan, Tüner Budaklı, Halis Ötünçtemur, Mehmet Can Toptaş, İlyas Uysal, Kubilay Budaklı, Erdal Keleşoğlu, Onur Amran, Tanju Erol, Remzi Ölmez, Mert Gökçe, Tevrat Ölmez, Ergün Gökçe, Emine Ölmez, Ahmet Avcıkya.
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